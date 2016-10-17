Нефть немного подешевела

Мировые цены на нефть немного снизились на фоне данных об очередном росте числа буровых в США.

Кроме того, на цены повлияло укрепление доллара, сообщает «Интерфакс».

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени уменьшилась на 4 цента - до 51,91 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 12 центов - до 50,23 доллара за баррель.