Нефть немного подешевела
Мировые цены на нефть немного снизились на фоне данных об очередном росте числа буровых в США.
Кроме того, на цены повлияло укрепление доллара, сообщает «Интерфакс».
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени уменьшилась на 4 цента - до 51,91 доллара за баррель.
Цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 12 центов - до 50,23 доллара за баррель.
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