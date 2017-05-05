Нефть марки Brent подешевела до 46 долларов
Мировые цены на нефть продолжают падать из-за опасений участников рынка, что рост добычи в США приведет к сохранению глобального переизбытка.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне снизилась до 46,63 доллара за баррель. Нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела до 44,55 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
Падение цен на нефть влечет за собой ослабевание рубля. В частности, курс доллара превысил 58 рублей, а евро преодолел отметку в 64 рубля.
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