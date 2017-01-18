Нефть марки Brent опустилась до отметки 54,46 доллара за баррель

На фоне укрепления курса доллара и заявлений главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе ускорилось падение цен на нефть в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду, 18 января.

Так, нефть марки Brent подешевела на 1,1 доллара и торговалась по цене 54,46 доллара за баррель. Нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже опустилась на 0,93 доллара и торговалась по цене 51,55 доллара за баррель, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов на 18:15 по московскому времени.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли заявили в Давосе, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше 50 долларов за баррель и продолжает увеличивать объемы добычи.

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