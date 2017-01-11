Нефть марки Brent снова торгуется по цене выше 55 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду, 11 января цена нефти марки Brent выросла почти на 3 процента и вновь превысила отметку в 55 долларов за баррель.

По состоянию на 19:00 по московскому времени, нефть этой марки торговалась по цене 55,24 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю - с 30 декабря 2016 года по 6 января 2017 года - на 4,09 миллиона баррелей и составили 483,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,16 миллиона баррелей.