Нефть марки Brent опустилась в цене ниже отметки в 54 доллара впервые с 16 декабря
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 54 доллара за баррель.
По состоянию на 19:00 по московскому времени нефть марки Brent торговалась по 53,94 доллара за баррель, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
В последний раз нефть этой марки стоила дешевле 54 долларов за бочку 16 декабря 2016 года.
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