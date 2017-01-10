Нефть марки Brent опустилась в цене ниже отметки в 54 доллара впервые с 16 декабря

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 54 доллара за баррель.

По состоянию на 19:00 по московскому времени нефть марки Brent торговалась по 53,94 доллара за баррель, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз нефть этой марки стоила дешевле 54 долларов за бочку 16 декабря 2016 года.

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