Нефть марки Brent взлетела до 58,37 доллара за баррель
Цены на нефть достигли максимальных отметок с июля 2015 года в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.
Фьючерсы на нефть марки Brent взлетели до 58,37 доллара за баррель.
Нефть марки WTI подорожала до 55,24 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
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