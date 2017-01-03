Нефть марки Brent взлетела до 58,37 доллара за баррель

Цены на нефть достигли максимальных отметок с июля 2015 года в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent взлетели до 58,37 доллара за баррель.

Нефть марки WTI подорожала до 55,24 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».