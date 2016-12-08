Нефть марки Brent замедлила рост на фоне сообщений о переносе встречи в Вене

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в четверг, 8 декабря цена нефти Brent замедлила рост с почти полутора до 0,2 процента.

По состоянию на 19:30 по московскому времени она торговалась по 53,4 доллара за баррель.

Эксперты полагают, что замедление котировок связано с сообщениями о возможном переносе намеченной на 10 декабря встречи представителей ОПЕК и стран-экспортеров нефти, не входящих в картель, - сообщает ТАСС.

Ранее источник, близкий к российской делегации, сообщил, что РФ считает возможным перенос встречи стран, входящих и не входящих в ОПЕК. По его словам, существуют разногласия внутри стран ОПЕК по поводу того, «что и на сколько сокращать».

Вместе с тем официальный представитель Министерства энергетики РФ подтвердил ТАСС, что встреча по вопросу регулирования уровня добычи нефти пройдет, как и планировалось, 10 декабря в Вене.

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