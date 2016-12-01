Нефть марки Brent пробила отметку в 54 доллара за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже в четверг, 1 декабря цена нефти марки Brent превысила отметку в 54 доллара за баррель, однако затем опустилась до 53,92 доллара. Нефть марки WTI подорожала до 51,37 доллара за баррель.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Эксперты отмечают, что повышение котировок связано с договоренностями о сокращении объемов добычи нефти, достигнутыми на саммите ОПЕК в Вене.
Ожидается, что в ближайшее время к соглашению присоединятся страны-экспортеры нефти, не входящие в картель.
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