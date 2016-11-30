Нефть марки Brent торгуется по 51,4 доллара за баррель на сообщениях о договоре ОПЕК

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду, 30 ноября нефть марки Brent выросла в цене на 8,6 процента и торгуется по 51,4 доллара за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Эксперты отмечают повышение котировок на фоне сообщений о достигнутом на саммите ОПЕК в Вене соглашении ограничить с 1 января 2017 года объемы добычи топлива.

На фоне дорожающей нефти укрепляется также российская валюта. Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля, а курс евро снизился на 1 рубль 39 копеек и составил 67 рублей 92 копейки.