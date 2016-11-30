Нефть марки Brent торгуется по 51,4 доллара за баррель на сообщениях о договоре ОПЕК
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE в среду, 30 ноября нефть марки Brent выросла в цене на 8,6 процента и торгуется по 51,4 доллара за баррель.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Эксперты отмечают повышение котировок на фоне сообщений о достигнутом на саммите ОПЕК в Вене соглашении ограничить с 1 января 2017 года объемы добычи топлива.
На фоне дорожающей нефти укрепляется также российская валюта. Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля, а курс евро снизился на 1 рубль 39 копеек и составил 67 рублей 92 копейки.
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