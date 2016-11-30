Нефть марки Brent превысила отметку в 51 доллар за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent выросла на 7,9 процента и достигла отметки в 51,7 доллара за баррель.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Последний раз цена нефти Brent находилась выше уровня в 51 доллар за баррель 31 октября 2016 года.
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