Нефть марки Brent превысила отметку в 51 доллар за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent выросла на 7,9 процента и достигла отметки в 51,7 доллара за баррель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Последний раз цена нефти Brent находилась выше уровня в 51 доллар за баррель 31 октября 2016 года.