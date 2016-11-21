Нефть марки Brent поднялась выше отметки в 48 долларов за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти Brent превысила отметку в 48 долларов за баррель – до 48,16 доллара за баррель.

Эксперты считают, что повышение котировок на мировом рынке нефти связано с ожиданием соглашения стран производителей о сокращении объемов добычи, которое ожидается 30 ноября, - сообщает ТАСС.

Рост цен на нефть сказывается на укреплении рубля. Российская валюта в ходе торгов на Московской бирже отыграла 73 копейки у доллара и 42 копейки у евро, составив соответственно 63 рубля 97 копеек и 68 рублей 06 копеек.