Нефть марки Brent поднялась в цене до 46,66 доллара за баррель
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE нефть марки Brent выросла в цене более чем на 5 процентов и достигла отметки в 46,66 доллара за баррель.
Нефть марки WTI выросла в цене на 5,22 процента – до 45,58 доллара за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Аналитики отмечают, что положительная динамика рынка связана с ожиданием соглашения ОПЕК и других крупных экспортеров нефти о сокращении объемов добычи.
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