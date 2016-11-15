Нефть марки Brent поднялась в цене до 46,66 доллара за баррель

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE нефть марки Brent выросла в цене более чем на 5 процентов и достигла отметки в 46,66 доллара за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на 5,22 процента – до 45,58 доллара за баррель, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Аналитики отмечают, что положительная динамика рынка связана с ожиданием соглашения ОПЕК и других крупных экспортеров нефти о сокращении объемов добычи.