Нефть марки Brent торгуется на уровне 48,32 доллара за баррель
На открытии торгов во вторник нефть марки Brent подешевела на 2,8 процента и стоит 48,32 доллара за баррель. Стоимость барреля WTI опустилась на 3,7 процента и составляет 46,95 доллара.
Накануне нефть Brent отразила сильнейшее падение, сообщает "Коммерсантъ". Снижение цен связывают с прогнозами о невозможности достижения договоренности между странами ОПЕК о снижении добычи. Ранее делегации стран-не членов альянса провели встречу в добывающими странами. Казахстан выразил неготовность к сокращению добычи.
Между тем, курс доллара на 1 ноября составляет 63,22 рубля, евро – 69,29 рубля.
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