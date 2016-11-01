Нефть марки Brent торгуется на уровне 48,32 доллара за баррель

На открытии торгов во вторник нефть марки Brent подешевела на 2,8 процента и стоит 48,32 доллара за баррель. Стоимость барреля WTI опустилась на 3,7 процента и составляет 46,95 доллара.

Накануне нефть Brent отразила сильнейшее падение, сообщает "Коммерсантъ". Снижение цен связывают с прогнозами о невозможности достижения договоренности между странами ОПЕК о снижении добычи. Ранее делегации стран-не членов альянса провели встречу в добывающими странами. Казахстан выразил неготовность к сокращению добычи.

Между тем, курс доллара на 1 ноября составляет 63,22 рубля, евро – 69,29 рубля.