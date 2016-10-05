Нефть марки Brent пробила отметку в 52 доллара за баррель впервые с 10 июня 2016 года

На торгах на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent выросла на 2 процента и впервые с 10 июня 2016 года превысила отметку в 52 доллара, составив 52,03 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что рост цен на нефть происходит на фоне сообщений об уменьшении коммерческих запасов топлива в США на 3,02 миллиона баррелей, в то время как аналитики предрекали увеличение американских запасов нефти на 2,56 миллиона баррелей, - сообщает ТАСС со ссылкой н данные агентства Bloomberg.

По информации агентства, ныне коммерческие запасы «черного золота» в США составляют 499,7 миллиона баррелей.