Нефть дорожает на фоне снижения добычи и экспорта в Саудовской Аравии

«Черное золото» демонстрируют уверенный рост на фоне данных о сокращении добычи нефти и экспорта Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:27 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,61 процента — до 56,15 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,43 процента и составила 54,01 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».