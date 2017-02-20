Нефть дорожает на фоне снижения добычи и экспорта в Саудовской Аравии
«Черное золото» демонстрируют уверенный рост на фоне данных о сокращении добычи нефти и экспорта Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19:27 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 0,61 процента — до 56,15 доллара за баррель.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,43 процента и составила 54,01 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».
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