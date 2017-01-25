Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют понижательный тренд на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов черного золота на территории США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,18 процента и составила 55,34 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте уменьшилась на 0,28 процента - до 53,03 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».