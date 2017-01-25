Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть демонстрируют понижательный тренд на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов черного золота на территории США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,18 процента и составила 55,34 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в марте уменьшилась на 0,28 процента - до 53,03 доллара за баррель, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии