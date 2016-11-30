Нефть демонстрирует уверенный рост

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост после падения почти на 4 процента днем ранее.

Оптимизм рынка вызвали ожидания того, что на встрече в Вене членам ОПЕК удастся преодолеть разногласия и договориться о коллективном снижении добычи.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent к 8:00 мск выросли почти на 1 процент, составив 46,82 долларов за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь увеличилась на 0,5 процента - до 45,46 долларов за баррель.

По мнению экспертов, в случае достижения соглашения цены поднимутся выше уровня в 50 долларов, а в случае срыва сделки цены на нефть могут приблизиться к отметке в 40 долларов, сообщает «Интерфакс».