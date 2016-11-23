Нефть демонстрирует снижение

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику на фоне неопределенности вокруг соглашения о снижении добычи, после того как прошедшие в Вене консультации стран ОПЕК не сняли все остающиеся между ними разногласия.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе к 7:50 мск снизились на 0,3 процента - до 48,97 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре к этому времени опустились на 0,4 процента и составили 47,87 доллара за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс».