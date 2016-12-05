Нефть демонстрирует негативную динамику
Мировые цены на нефть демонстрируют понижательный тренд на фоне ожиданий решения нефтедобывающих стран снизить производство.
Февральский фьючерс на нефть Brent к 8:00 по московскому времени снизился на 0,7 процента, составив 54,08 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на январь к этому времени снизилась на 0,7 процента - до 51,30 доллара за баррель. На прошлой неделе нефтяные цены взлетели на 14 процентов, сообщает «Интерфакс».
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