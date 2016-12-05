Нефть демонстрирует негативную динамику

Мировые цены на нефть демонстрируют понижательный тренд на фоне ожиданий решения нефтедобывающих стран снизить производство.

Февральский фьючерс на нефть Brent к 8:00 по московскому времени снизился на 0,7 процента, составив 54,08 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь к этому времени снизилась на 0,7 процента - до 51,30 доллара за баррель. На прошлой неделе нефтяные цены взлетели на 14 процентов, сообщает «Интерфакс».