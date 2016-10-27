Нефть Brent торгуется на уровне 50 долларов за баррель

На открытии торгов в четверг нефть Brent подорожала на 7 центов и стоит 50,05 доллара за баррель. Цена на топливо марки WTI выросла на 6 центов и составляет 49,24 доллара за баррель.

Накануне нефть торговалась разнонаправленно, сообщает "Интерфакс". Причиной стало падение торговых топливных запасов в США с одной стороны и сомнения в способности стран сохранить баланс спроса и предложения – с другой.

Между тем, курс доллара на 27 октября составляет 62,26 рубля, евро – 67,93 рубля.