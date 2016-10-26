Нефть Brent торгуется на уровне 50,2 доллара за баррель
В среду на открытии торгов цены на топливо марки Brent упали на 1,1 процента, нефть торгуется за 50,2 доллара за баррель.
Стоимость нефти WTI понизилась на 1,3 процента и составляет 49,3 доллара за баррель, сообщает "Интерфакс". Снижение цен связывают с ростом торговых топливных запасов США. Сегодня ожидается традиционная публикация данных Минэнерго США о запасах нефти.
Между тем, курс доллара в среду утром составляет 62,05 рубля, евро – 67,5 рубля.
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