Нефть Brent торгуется за 51,5 доллара за баррель

В понедельник утром топливо марки Brent подешевело до 51,5 доллара за баррель, падение цены составило 0,8 процента. Топливо марки WTI подешевело на 0,9 процента до 49,35 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне сомнений, что Россия присоединится к соглашению стран ОПЕК об ограничении добычи сырья, сообщает "Интерфакс". Кроме того, накануне стало известно о росте числа буровых установок в США. Вместе с тем, на прошлой неделе в США заявили о падении торговых топливных запасов.

В понедельник утром курс доллара составляет 62,3 рубля, евро – 69,23 рубля.