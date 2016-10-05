Нефть Brent торгуется на уровне 51,31 доллара за баррель

На открытии торгов в среду нефть марки Brent подорожала на 0,9 процента и стоит 51,31 доллара за баррель. Топливо WTI повысилось в цене на один процент до 49,17 доллара.

Нефть дорожает на фоне новостей о снижении запасов сырья в США, сообщает "Интерфакс". Согласно данным American Petroleum Institute, за прошлую неделю этот показатель снизился на 7,6 миллиона баррелей. Сегодня ожидается публикация аналогичных показателей Минэнерго США, которая также обычно оказывает значительное влияние на котировки.

Между тем, курс доллара на 5 октября составляет 62,43 рубля, евро – 69,76 рубля.