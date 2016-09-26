Нефть Brent торгуется на уровне 46,21 доллара за баррель
В понедельник утром на открытии торгов нефть марки Brent подорожала на 0,7 процента и стоит 46,21 доллара за баррель. Топливо WTI увеличилось в цене на 0,6 процента до 44,75 доллара.
Рост цен связан с падением курса доллара, сообщает "Интерфакс". Кроме того, Алжир заявил, что на предстоящих переговорах нефтедобывающих стран ожидается достижение прогресса. Ранее Саудовская Аравия и Иран объявили, что могут снизить добычу сырья.
Между тем, 26 сентября курс доллара составляет 63,86 рубля, евро – 71,59 рубля.
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