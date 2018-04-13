Недвижимость за границей оказалась у 21 депутата Госдумы

О наличии недвижимости за пределами России сообщили в своих декларациях 21 депутат Госдумы.

В 2017 году депутат от «Справедливой России», экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев с супругой приобрели участок с домом в Испании.

Кроме того, депутаты от партии «Единая Россия» Андрей Барышев и Константин Затулин указали, что владеют квартирами в Испании, их коллега по фракции Андрей Чернышев также имеет в собственности недвижимость в этой стране.

Еще один единоросс – Аркадий Пономарев, оказался владельцем аж трех квартир в Испании. Их коллега по партии Александр Брыксин также указал в общей с женой долевой собственности квартиру и машиноместо в Испании.

Недвижимость в Болгарии оказалась у депутатов Юрия Олейникова, Сергея Пахомова и Сергея Вострецова.

Коммунист Владимир Блоцкий, входящий в пятерку богатейших депутатов, указал в декларации дом и участок в Великобритании.

В прошлом знаменитый хоккеист, а ныне депутат Владислав Третьяк имеет две квартиры в Латвии.

Лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов владеет хутором в Финляндии, а у его жены в собственности есть дом в Италии, сообщает ТАСС.

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