В недрах Земли обнаружены гигантские «конвейеры»

Международная группа ученых провела исследование недр Земли, и обнаружила неизведанный прежде механизм, приводящий в исполнение «конвейерный» перенос материи между разными слоями мантии планеты.

По словам участвовавших в исследовании сотрудников Технологического института в Токио, если бы ученые могли пуститься в путешествие по недрам Земли, увидели бы нечто похожее на огромные «конвейеры», в которых смешиваются материи верхних и нижних зон мантии. По мнению экспертов, эти природные структуры действуют в таком стабильном виде уже свыше четырех с половиной миллиардов лет, - сообщает «Экономика сегодня».

Ученые убеждены, что эти уникальные процессы, происходящие в недрах Земли, служат для передвижения материи, вязкость которой отличается в зависимости от слоев мантии до 20 раз.