В недрах земли обнаружен гигантский океан

Геофизики из Великобритании и США обнаружили подземный океан в недрах Земли.

Большие объемы воды законсервированы в гидративных минералах, в первую очередь – в брусите, который располагается на глубине порядка 400–600 метров от земной поверхности.

Доцент Университета штата Флорида Майнак Мукхерджи подметил, что такие залежи напрямую влияют на количество воды на поверхности нашей планеты, так что самое важное сейчас – это измерить, сколько воды у Земли осталось в запасе, - сообщает интернет-издание «Экономика Сегодня».