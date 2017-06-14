Недовольство американцев своим президентом продолжает расти

Число граждан США, недовольных работой президента Дональда Трампа возросло до 60%.

Одобряют действия нового главы государства только 36% американцев, передает НСН со ссылкой на результаты опроса Gallup International.

Отмечается, что худший показатель доверия был только у Джорджа Буша-младшего. Однажды его рейтинг упал до 25%.