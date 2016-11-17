Недовольных победой Трампа американцев пригласили в Лондон на ПМЖ

Мэр Лондона Садик Хан предложил американцам, недовольным победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, переселяться в столицу Великобритании.

Хан отметил, что поле выборов в США самым частым запросом в интернет-поисковиках был «как эмигрировать». Тогда многие американцы, включая знаменитостей, заявляли о своем намерении покинуть Штаты и перебраться, например, в Канаду.

По словам мэра британской столицы, он решил предложить им альтернативу. Хан заявил, что если талантливые люди решили эмигрировать из США, то Лондон всегда открыт для них, сообщает информагенство «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

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