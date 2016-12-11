В США недовольны организацией приема Путина в Японии
Власти США выразили Японии свое недовольство относительно организации визита президента России Владимира Путина в страну.
Вашингтон возмутили планы включить в программу визита Токио, так как «теплый прием российского лидера в столице мог бы смягчить давление «семерки» на Москву».
Вместе с тем, в Японии сочли, что для Токио важно играть роль члена G7, однако развитие двусторонних отношений с РФ является в интересах страны.
При этом власти Японии подчеркнули, что для Путина не будет организован прием у императора Акихито.
Президент РФ Владимир Путина посетит Японию с официальным визитом с 15 по 16 декабря, сообщает ТАСС.
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