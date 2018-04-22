США с недоверием отнеслись к отказу КНДР от ядерных испытаний

Советники американского президента Дональда Трампа с недоверием отнеслись к заявлениям северокорейского лидера об отказе от ядерных и ракетных испытаний.

Как пишет «Газета.ru», они считают, что Ким Чен Ын решил дать «относительно скромные обещания», чтобы создать иллюзию «благоразумности» и готовности к компромиссу. Позже Северная Корея отступится от своих слов, считают американские политики.

Некоторые из советников видят в действиях Ким Чен Ына попытку заставить США и их союзников смягчить санкции в отношении КНДР.

Ранее Дональд Трамп назвал «хорошей новостью» слова Ким Чен ына о прекращении ядерной программы.