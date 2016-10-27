Недосып приводит к диабету

Научные сотрудники шведского Университета Уппсалы провели исследование, добровольцами которого стали десять здоровых мужчин. Все "подопытные" должны были спать не более четырех часов в сутки в течение двух дней.

Специалисты изучили изменения, произошедшие в организме испытуемых за это время, и выявили явное увеличение количества бактерий Firmicutes в сравнении с уровнем бактерий Bacteroidetes. Ученые отметили ту же тенденцию при проведении экспериментов на людях, страдающих ожирением и на обладателях стройной фигуры, сообщает «ФАН».

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что недосып на 20 % убавляет чувствительность к инсулину. Дети же, у которых отсутствие полноценного сна вошло в привычку, в будущем имеют больше шансов стать алкоголиками или наркоманами.

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