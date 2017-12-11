Недосып приводит к алкоголизму

Постоянный недостаток сна может привести к развитию алкоголизма. К такому выводу пришли ученые Йельского университета.

Он основывается на результатах эксперимента, в котором участвовали более четырех десятков человек, ранее имевших проблемы с алкоголем.

Исследования специалистов показали, что недостаток сна провоцировал людей на употребление большого количества спиртного. Кроме того, отличающиеся чрезмерным потреблением алкоголя, ложатся спать позднее, по сравнению с теми, кто не пьет спиртного вообще или в умеренных количества. Результаты эксперимента опубликованы изданием MedicalXpress.

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