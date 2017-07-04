Недобросовестных застройщиков возьмут на учет

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил создать публичный реестр недобросовестных застройщиков.

По словам парламентария, это должен быть не просто список компаний-банкротов. В реестр необходимо заносить сведения об учредителях, бенефициарах и другую информацию. Таким образом недобросовестные застройщики будут лишены возможностей работать со средствами граждан, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Николаев добавил, что сейчас власти на местах не располагают объективной картиной незавершенного долевого строительства для решения этой проблемы.