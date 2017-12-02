За неделю трое россиян попросили статус беженца на Украине

Три гражданина России за минувшую неделю попросили статус беженца у сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщили, что один из них прибыл в пункт пропуска «Киев-пассажирский» 2 декабря. «По словам россиянина, он участвовал в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ», - говорится в заявлении ведомства.

Другой россиянин в том же пункте пропуска попросил статус беженца 29 ноября, сообщает «Интерфакс». Он рассказал, что подвергается преследованиям со стороны полиции России в связи с участием в акциях протеста против власти.

Еще один гражданин России обратился к пограничникам 28 ноября в пункте пропуска в Черниговской области.

Россиянам пояснили, что необходимо обращаться за защитой в Управление миграционной службы Украины.