В ДНР за неделю обстрелов погибло пять человек и пятеро получили ранения

За последнюю неделю в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР погибло пять человек и столько же получило ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила в пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой.

«С 12 по 18 ноября в результате агрессии со стороны Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четверо военнослужащих республики и один мирный житель – ребенок 2000 года рождения, который попал под обстрел со стороны ВСУ в районе поселка Ясное под Докучаевском при попытке пересечь линию соприкосновения сторон в обход контрольно-пропускного пункта к юго-западу Республики», — цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

По информации аппарата омбудсмена, ранения за период с 11 по 17 ноября получили пять человек, из которых четверо военнослужащих и один гражданский мужчина.

Согласно последним данным аппарата омбудсмена ДНР, с начала вооруженного конфликта в ДНР погибло 4250 человек.