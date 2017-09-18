За неделю из-за звонков о бомбах эвакуировали более 150 тысяч человек
В течение прошлой недели свыше 50 тысяч человек в разных городах России были эвакуированы из-за звонков о заложенных бомбах.
В общей сложности поступили сообщения о «минировании» 470 социально значимых объектов – торговых центров, гостиниц, вокзалов. Все звонки оказались ложными.
В минувшие выходные из-за сообщений злоумышленников проводились эвакуации в Сургуте и Ханты-Мансийске и некоторых других городах, передает «URA.RU».
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