За три недели до отплытия на «Титанике» был пожар

Британские эксперты утверждают, что айсберг мог быть не единственной причиной гибели "Титаника". За три недели до рейса на корабле произошел серьезный пожар.

Как сообщает The Independent со ссылкой на экспертов, они после изучения фотографий корабля, сделанных на верфи в Белфасте, заметил темные пятна на корпусе "Титаника". Эксперты подтвердили, что эти пятна - свидетельство возгорания внутри хранилища топлива. В результате пожара обшивка корабля нагрелась до 1000 градусов по Цельсию, что сделало ее крайне уязвимой. Именно поэтому корпус не выдержал столкновения с айсбергом.

Самое большое судно в мире потерпело крушение в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек, более 700 удалось спастись, напоминает ТАСС.