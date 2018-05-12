Небо над Челябинском заволокло густым дымом
На северо-западе Челябинска сотрудники МЧС ликвидируют природный пожар. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в лесу.
В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.
«Пожар за северо-западной окраиной. Там сотрудники еще работают», - сообщил агентству «URA.RU» представитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
Очевидцы случившегося выкладывают в социальных сетях фото пожара. На снимках видно, как над лесным массивом поднимается дым. Пользователи спорят, что стало причиной воспламенения. Некоторые утверждают, что кто-то мог оставить костер непотушенным после пикника.
Ранее сообщалось, что в Амурской области выпало до шести-восьми сантиметров снега.
Следующая новость В Москве успешно прошёл ICO-инкубатор
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии