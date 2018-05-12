Небо над Челябинском заволокло густым дымом

На северо-западе Челябинска сотрудники МЧС ликвидируют природный пожар. По словам очевидцев, пожар вспыхнул в лесу.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.

«Пожар за северо-западной окраиной. Там сотрудники еще работают», - сообщил агентству «URA.RU» представитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Очевидцы случившегося выкладывают в социальных сетях фото пожара. На снимках видно, как над лесным массивом поднимается дым. Пользователи спорят, что стало причиной воспламенения. Некоторые утверждают, что кто-то мог оставить костер непотушенным после пикника.

Ранее сообщалось, что в Амурской области выпало до шести-восьми сантиметров снега.