В небе над Донбассом кружил американский беспилотник
Американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4A Global Hawk был замечен у границ Донбасса.
Как уточняется в материале, дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тысячи метров.
В воздушное пространство Украины дрон, вылетевший с сицилийской авиабазы Сигонелла, вошел в районе Николаевской области.
Отмечается, что беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Донбасса, а также пограничными областями России.
После выполнения задачи самолет направился к северу от Молдавии, сообщает Ura.ru.
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