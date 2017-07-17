В небе над Донбассом кружил американский беспилотник

Американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4A Global Hawk был замечен у границ Донбасса.

Как уточняется в материале, дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тысячи метров.

В воздушное пространство Украины дрон, вылетевший с сицилийской авиабазы Сигонелла, вошел в районе Николаевской области.

Отмечается, что беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией Донбасса, а также пограничными областями России.

После выполнения задачи самолет направился к северу от Молдавии, сообщает Ura.ru.