В небе над Бельгией едва не столкнулись два самолета

Власти Бельгии сообщили о произошедшем 1 января инциденте в небе над страной. В первый день 2017 года пассажирский лайнер Air France едва не столкнулся с игнорировавшим указания диспетчеров египетским грузовым самолетом.

Французский лайнер, обеспечивавший сообщение между Парижем и Амстердамом, находился на высоте около 6 тысяч метров и приступил к снижению, когда он едва не столкнулся с вылетевшим из аэропорта Остенде и набиравшим высоту самолетом Egyptair.

Египетский экипаж трижды проигнорировал инструкции воздушного диспетчера, требовавшего соблюдать высоту и прекратить подъем. Самолеты пересеклись на расстоянии 90 метров, сообщает "Интерфакс".