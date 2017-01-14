В небе над Бельгией едва не столкнулись два самолета
Власти Бельгии сообщили о произошедшем 1 января инциденте в небе над страной. В первый день 2017 года пассажирский лайнер Air France едва не столкнулся с игнорировавшим указания диспетчеров египетским грузовым самолетом.
Французский лайнер, обеспечивавший сообщение между Парижем и Амстердамом, находился на высоте около 6 тысяч метров и приступил к снижению, когда он едва не столкнулся с вылетевшим из аэропорта Остенде и набиравшим высоту самолетом Egyptair.
Египетский экипаж трижды проигнорировал инструкции воздушного диспетчера, требовавшего соблюдать высоту и прекратить подъем. Самолеты пересеклись на расстоянии 90 метров, сообщает "Интерфакс".
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