Названы вероятные претенденты на пост президента Украины
Президента Украины Петра Порошенко может сменить на посту главы государства один из трех возможных претендентов.
По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, это может быть премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко или лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
При этом в интервью «Русской весне» он отметил, что на случай проведения внеочередных выборов существует целый ряд мероприятий, призванных не допустить к власти Юлию Тимошенко.В частности, может быть признано неконституционным решение украинского парламента об освобождении Тимошенко из-под стражи. Кроме того, ее могут обвинить в использовании коррупционных схем при финансировании партии «Батькивщина».
Несколько месяцев назад Царев предсказывал скорое отстранение Порошенко от власти. При этом он заявлял, что его место может занять именно Тимошенко.
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