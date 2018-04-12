Названы условия стабилизации рубля
Российская национальная валюта прекратит падение, если не будет дальнейшего ухудшения международной ситуации. Об этом заявил член Международного Союза Экономистов Игорь Диденко.
Он отметил, что падение рубля было предсказуемо еще в конце прошлого года. Давление на российскую валюту отказала геополитическая напряженность, усилившаяся после президентских выборов. При этом на нефть она оказала обратное действие – та стала расти в цене.
По мнению эксперта, при отсутствии резкого ухудшения международной обстановки и если Россия не будет напрямую вести военные действия в Сирии, рубль остановится на уровне 60-67 за доллар, сообщает Ura.ru.
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