Названы сроки возможной отставки Амана Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, занимающий эту должность с 2005 года, может в мае-июне уйти в отставку в связи с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», считает политолог, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

По его совам, оставлять Тулеева на посту губернатора после его реакции на трагедию и стихийный митинг в центре Кемерова просто нельзя, однако федеральные власти, скорее всего, выдержат паузу, чтобы не показать, что действуют под давлением общественности.

«По-хорошему, было бы логично максимально быстро отправить его в отставку», - сказал эксперт.

Он также выразил сомнение в том, что после своих заявлений кто-то из заместителей Тулеева сможет занять пост губернатора региона.

27 марта в Кемерово прошел стихийный митинг в память о жертвах пожара. К собравшимся, которые требовали отставки руководства региона, вышли мэр города Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Аиан Тулеев так и не появился перед митингующими.

В настоящее время своих должностей лишились заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина, сообщает «РИА Новости».

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