Названы сроки снижения ставок по ипотеке в России
Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что на снижение ставок по ипотеке до 6-7% потребуется около двух лет.
Он отметил, что уже сегодня ставки по кредиту достигли минимума за пятилетний период и составляют менее 11,5%.
Это способствует росту объема выдаваемых ипотечных кредитов. По словам Плутника, с начала года такие кредиты получили около 260 тысяч человек, передает НСН.
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