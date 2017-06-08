Названы сроки снижения ставок по ипотеке в России

Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что на снижение ставок по ипотеке до 6-7% потребуется около двух лет.

Он отметил, что уже сегодня ставки по кредиту достигли минимума за пятилетний период и составляют менее 11,5%.

Это способствует росту объема выдаваемых ипотечных кредитов. По словам Плутника, с начала года такие кредиты получили около 260 тысяч человек, передает НСН.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Колыма обиделась на пальму первенства по пьянству в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО