Названы сроки снижения ставок по ипотеке в России

Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник заявил, что на снижение ставок по ипотеке до 6-7% потребуется около двух лет.

Он отметил, что уже сегодня ставки по кредиту достигли минимума за пятилетний период и составляют менее 11,5%.

Это способствует росту объема выдаваемых ипотечных кредитов. По словам Плутника, с начала года такие кредиты получили около 260 тысяч человек, передает НСН.