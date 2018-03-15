Названы сроки принятия «Авангарда» на вооружение

В следующем году новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение российской армии, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Это крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство», уточнил собеседник ТАСС.

По его словам, «Авангард» уже запущен в серийное производство.

Ранее о возможностях ракетного комплекса сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, «Авангарда» способен поражать цели по непредсказуемому для средств ПРО маршруту, что делает американскую концепцию стратегической противоракетной обороны бесполезной, сообщает «Экономика сегодня».