Названы сроки индексации материнского капитала

Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала о сроках возобновления индексации материнского капитала, сумма которого в настоящее время составляет 453 026 рублей.

По ее словам, начиная с 2020 года, и дальше в 2021 году маткапитал будет индексироваться с темпами роста инфляции.

Последний раз индексация материнского капитала проводилась в 2014 году.

Средства господдержки можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, на формирование накопительной пенсии матери, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Кроме того, на финансирование национального проекта «Демография» будет направлено более 3,5 триллиона рублей, сообщает «Федерал пресс».