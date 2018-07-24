Названы сроки индексации материнского капитала
Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала о сроках возобновления индексации материнского капитала, сумма которого в настоящее время составляет 453 026 рублей.
По ее словам, начиная с 2020 года, и дальше в 2021 году маткапитал будет индексироваться с темпами роста инфляции.
Последний раз индексация материнского капитала проводилась в 2014 году.
Средства господдержки можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, на формирование накопительной пенсии матери, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.
Кроме того, на финансирование национального проекта «Демография» будет направлено более 3,5 триллиона рублей, сообщает «Федерал пресс».
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