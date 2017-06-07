Названы самые «убитые» дороги в Московской области
Активисты Общероссийского народного фронта составили рейтинг самых плохих дорог в Московской области, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ в области.
Как уточняется в материале, первую строчку антирейтинга заняла дорога в селе Никитское Раменского района.
Второе место досталось участку в деревне Заовражье Клинского района.
В список вошли дороги, набравшие больше всего отрицательных голосов и жалоб на интерактивной карте дорог, которая доступна на портале dorogi-onf.ru. Любой желающий может отметить здесь «убитые» участки дорог, которые требуют срочного ремонта, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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