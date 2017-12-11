Названы самые страшные фильмы года

Самым лучшим фильмом уходящего года признана лента режиссера Джулии Дюкорно «Сырое».

Лента рассказывает о студентке-вегетарианке, пересмотревшей свое отношение к мясу и ставшей каннибалом.

В тройку лидеров рейтинга, составленного изданием Rolling Stone, вошли также американский фильм «Прочь» и австралийская картина «Гончие любви», сообщает телеканал «360».

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