Названы самые страшные фильмы года
Самым лучшим фильмом уходящего года признана лента режиссера Джулии Дюкорно «Сырое».
Лента рассказывает о студентке-вегетарианке, пересмотревшей свое отношение к мясу и ставшей каннибалом.
В тройку лидеров рейтинга, составленного изданием Rolling Stone, вошли также американский фильм «Прочь» и австралийская картина «Гончие любви», сообщает телеканал «360».
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