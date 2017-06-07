Названы самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России по итогам 2016 года.

Согласно исследованию ведомства, больше всего алкогольных напитков употребляют в Магаданской области, где на душу населения пришлось более 14 литров чистого спирта.

Кроме того, лидерами «антирейтинга» стали Москва, Сахалин и Республика Коми, где за прошлый год было выпито по 13 литров чистого спирта на человека.

Вместе с тем, Московская область лидирует по количеству выпитого пива на душу населения. По итогам 2016 года, каждый житель Подмосковья выпил по 90 литров этого пенного напитка.

Самые низкие продажи крепких алкогольных напитков зафиксированы в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения».

В среднем по стране снижение потребления крепкого алкоголя составило 40 процентов из-за государственной акцизной политики, а также ограничения времени и мест продаж алкоголя, сообщает Ura.ru.

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